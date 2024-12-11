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В центре Хабаровска водитель Toyota устроил массовое ДТП с 5 авто и пробку

Двое человек, в том числе сам виновник, пострадали и попали в больницу.

Источник: Соцсети

В Хабаровске водитель Toyota, которому стало плохо за рулём, устроил массовое ДТП и пробку на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, у водителя автомобиля Toyota Fielder резко ухудшилось самочувствие за рулём при выезде с прилегающей территории на улице Ленина, 75, в результате чего он потерял управление. Автомобиль в неконтролируемом движении протаранил сразу пять транспортных средств — машину скорой помощи, а также Toyota Sprinter, Toyota Prius, Toyota Corona и Toyota Camry.

Авария произошла перед часом пик, что вызвало значительные затруднения в движении на одной из центральных улиц города.

По данным Госавтоинспекции, пострадали двое участников ДТП: сам виновник, 68-летний водитель Toyota Fielder, и 34-летний водитель Toyota Camry. Обоих мужчин увезли в больницу с травмами.

Обстоятельства происшествия уточняются.