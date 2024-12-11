В центре Хабаровска водитель Toyota устроил массовое ДТП с 5 авто и пробку

По данным ведомства, у водителя автомобиля Toyota Fielder резко ухудшилось самочувствие за рулём при выезде с прилегающей территории на улице Ленина, 75, в результате чего он потерял управление. Автомобиль в неконтролируемом движении протаранил сразу пять транспортных средств — машину скорой помощи, а также Toyota Sprinter, Toyota Prius, Toyota Corona и Toyota Camry.