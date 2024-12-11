В центре Хабаровска водитель Toyota устроил массовое ДТП с 5 авто и пробку

В Хабаровске водитель Toyota, которому стало плохо за рулём, устроил массовое ДТП и пробку на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, у водителя автомобиля Toyota Fielder резко ухудшилось самочувствие за рулём при выезде с прилегающей территории на улице Ленина, 75, в результате чего он потерял управление. Автомобиль в неконтролируемом движении протаранил сразу пять транспортных средств — машину скорой помощи, а также Toyota Sprinter, Toyota Prius, Toyota Corona и Toyota Camry.
Авария произошла перед часом пик, что вызвало значительные затруднения в движении на одной из центральных улиц города.
По данным Госавтоинспекции, пострадали двое участников ДТП: сам виновник, 68-летний водитель Toyota Fielder, и 34-летний водитель Toyota Camry. Обоих мужчин увезли в больницу с травмами.
Обстоятельства происшествия уточняются.