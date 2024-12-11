Обокрала маркетплейс: жительница Красноярска попала под суд

В Красноярском крае следственным отделом № 6 СУ МУ МВД России «Красноярское» окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы краевого центра 1994 года рождения, обвиняемой в мошенничестве.
Установлено, что фигурантка заказывала через сайт популярного маркетплейса кухонную утварь, одежду и обувь для взрослых и детей, а также различную бытовую технику и электронные гаджеты. Доставку товаров она оформляла к себе домой. После получения посылок женщина почти сразу же оформляла возврат, подменив их содержимое на другие предметы, схожие по виду, размеру или весу.
Так, она вкладывала в коробки поношенные вещи и свою посуду. В некоторых случаях в ход шли даже старый сантехнический кран и кухонные весы. Часть заказов аферистка и вовсе заменяла свечами.
Как выяснили следователи, действуя таким образом, обвиняемая подменила 67 товаров стоимостью почти 325 тысяч рублей и не внесла за них оплату.
Когда махинации вскрылись, а заявление о мошенничестве поступило в органы внутренних дел, сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность недобросовестной покупательницы и изъяли по месту её проживания часть похищенных вещей. В ходе следствия она возместила весь ущерб, причинённый потерпевшей стороне.
В ближайшее время уголовное дело, возбуждённое по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, будет рассмотрено в суде. Его решения фигурантка дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.