Обокрала маркетплейс: жительница Красноярска попала под суд

Установлено, что фигурантка заказывала через сайт популярного маркетплейса кухонную утварь, одежду и обувь для взрослых и детей, а также различную бытовую технику и электронные гаджеты. Доставку товаров она оформляла к себе домой. После получения посылок женщина почти сразу же оформляла возврат, подменив их содержимое на другие предметы, схожие по виду, размеру или весу.