«Прижали начальников»: новый неожиданный эпизод в громком деле во Владивостоке

Напомним, Приморская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летней жительницы Владивостока, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения. По данным следствия, с января 2020 по март 2024 года обвиняемая, будучи государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, предлагала представителям коммерческих организаций помощь в ускоренном оформлении ветеринарных сертификатов и проведении проверок в обмен на денежные вознаграждения. При этом фактического права на выполнение данных действий она не имела.