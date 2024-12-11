«Прижали начальников»: новый неожиданный эпизод в громком деле во Владивостоке

Следственный комитет Приморья установил новый эпизод получения взятки в размере 5 млн рублей, связанный с подключением многоквартирного дома к электрическим сетям. Обвиняемыми по делу являются начальник Северного района МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» Дмитрий Ч. и начальник отдела технологического присоединения Юлия Д., сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома Приморья.
По версии следствия, с сентября 2020 года по апрель 2022 года должностные лица унитарного предприятия получали взятки от представителя застройщика ООО СЗ «ПасификБЭЙ» за ускоренное предоставление технических условий и заключение договора подключения многоквартирного дома на улице Адмирала Горшкова к электрическим сетям.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Ч., Юлия Д. и Дмитрий М. обвиняются в превышении должностных полномочий и получении взяток при присоединении многоквартирного жилого дома к электричеству (ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
«В настоящее время в целях обеспечения исковых требований на 6 квартир обвиняемой судом наложен арест», — сообщили в Следкоме.
Юлия Д. и Дмитрий М. находятся под стражей, а Дмитрий Ч. — под домашним арестом.
В жилище фигурантов проведены обыски. Были изъяты денежные средства, средства связи и другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела.
Напомним, Приморская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летней жительницы Владивостока, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения. По данным следствия, с января 2020 по март 2024 года обвиняемая, будучи государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, предлагала представителям коммерческих организаций помощь в ускоренном оформлении ветеринарных сертификатов и проведении проверок в обмен на денежные вознаграждения. При этом фактического права на выполнение данных действий она не имела.