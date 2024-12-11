Несколько жителей Костанайской области пострадали от укусов обезьян

По данным агентства, курс вакцинации от бешенства проходят три жителя Рудного. Двое из них пострадали от укусов приматов в Таиланде, один — во Вьетнаме. В Рудненской городской многопрофильной больницы рассказали, что обычно при укусах диких животных антирабическую вакцину туристам начинают вводить сразу. За границей им должны выдавать соответствующую справку, а вернувшись домой они продолжают курс.