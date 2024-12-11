В Ачинске три человека спаслись во время ночного пожара

В Красноярском крае за сутки произошло 16 пожаров, значительная часть из них — так называемые «печные».
Так, ночью 10 декабря из-за нарушения пожарной безопасности при топке печи загорелась кровля дома в Ачинске. Огонь быстро начал распространяться по всему жилищу и охватил 200 квадратных метров. Жильцы вовремя проснулись и успели выйти на улицу. В общей сложности спаслись три человека.
С пламенем боролись 16 человек с помощью пяти спецмашин. Потушить возгорание пожарным удалось почти через восемь часов после вызова.
В МЧС по Красноярскому краю напомнили, что к подобным происшествиям часто приводит перекал печей, а также недосмотр за ними и изъяны в печных конструкциях.