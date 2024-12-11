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В Ачинске три человека спаслись во время ночного пожара

В Красноярском крае потушили 16 возгораний за сутки.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае за сутки произошло 16 пожаров, значительная часть из них — так называемые «печные».

Так, ночью 10 декабря из-за нарушения пожарной безопасности при топке печи загорелась кровля дома в Ачинске. Огонь быстро начал распространяться по всему жилищу и охватил 200 квадратных метров. Жильцы вовремя проснулись и успели выйти на улицу. В общей сложности спаслись три человека.

С пламенем боролись 16 человек с помощью пяти спецмашин. Потушить возгорание пожарным удалось почти через восемь часов после вызова.

В МЧС по Красноярскому краю напомнили, что к подобным происшествиям часто приводит перекал печей, а также недосмотр за ними и изъяны в печных конструкциях.

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