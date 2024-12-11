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Житель Приморья получил срок за призывы к захвату власти

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Житель Приморья осужден на 2,5 года колонии-поселения за публичные призывы в приграничных районах к захвату власти в РФ, сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Источник: © РИА Новости

В июне погрануправление сообщало, что задержан россиянин, который публично призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти в РФ. На него был возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Фигуранта заключили под стражу.

«Суд признал вину ранее задержанного гражданина, осуществлявшего публичные призывы к захвату действующей в Российской Федерации власти. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении.

ФСБ