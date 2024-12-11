Житель Приморья получил срок за призывы к захвату власти

В июне погрануправление сообщало, что задержан россиянин, который публично призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти в РФ. На него был возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Фигуранта заключили под стражу.