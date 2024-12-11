Защита осужденного по делу о взрыве газа в Новосибирске обжаловала приговор

«С приговором суда не согласен, так как при вынесении приговора судом были существенно нарушены нормы УК РФ и УПК РФ, а выводы суда противоречат исследованным в судебном заседании доказательствам», — говорится в тексте апелляционной жалобы, копию которой Власов предоставил ТАСС. Защита настаивает на отмене приговора, направлении уголовного дела прокурору для устранения нарушений и назначении комплексной взрывотехнической судебной экспертизы.
Взрыв газа произошел утром 9 февраля 2023 года в жилом пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Обрушились два подъезда, 50 человек удалось эвакуировать из здания, где после взрыва начался пожар, погибли 15 человек. По версии правоохранителей, незадолго до происшествия Кавун и Ирина Урбах, представившись сотрудниками ООО «Межрегионгаз-сервис», выполнили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. В результате этих действий, уверены следователи, произошла утечка пропана, а затем произошел взрыв мощностью до 6 кг в тротиловом эквиваленте.
Кавуну и Урбах предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Потерпевшими стали более 130 человек, дело насчитывало 35 томов. В результате был причинен имущественный ущерб на сумму более 300 млн рублей.
В конце ноября Заельцовский районный суд Новосибирска назначил 10 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима Кавуну, 10 лет лишения свободы — Урбах. Также в пользу потерпевших взыскано более 12,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда. В ходе судебного разбирательства и на прениях Кавун и Урбах вину в содеянном не признали. Иск прокуратуры о взыскании с осужденных в пользу мэрии более 300 млн рублей — столько муниципалитет потратил на выплату компенсаций жильцам дома, который был признан аварийным и снесен, а также на ремонт пострадавших от взрывной волны соседних зданий — будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.