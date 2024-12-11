Защита осужденного по делу о взрыве газа в Новосибирске обжаловала приговор

В конце ноября Заельцовский районный суд Новосибирска назначил 10 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима Кавуну, 10 лет лишения свободы — Урбах. Также в пользу потерпевших взыскано более 12,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда. В ходе судебного разбирательства и на прениях Кавун и Урбах вину в содеянном не признали. Иск прокуратуры о взыскании с осужденных в пользу мэрии более 300 млн рублей — столько муниципалитет потратил на выплату компенсаций жильцам дома, который был признан аварийным и снесен, а также на ремонт пострадавших от взрывной волны соседних зданий — будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.