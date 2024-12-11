Банда в Гаити убила 200 последователей вуду, обвинив их в колдовстве

Ранее сообщалось, что основная причина, по которой люди склонны верить экстрасенсам, заключается в том, что их предсказания оказываются верными. Колдуны и гадалки формулируют свои пророчества так, чтобы исключить вероятность ошибки. Люди, читая предсказания или слыша их, часто интерпретируют их в отношении себя. Таким образом, каждый может найти в этих словах отражение своих чувств.