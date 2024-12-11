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Банда в Гаити убила 200 последователей вуду, обвинив их в колдовстве

Расправу учинил главарь банды Viv Ansanm Монель Феликс, сын которого заболел в результате «колдовства».

Источник: Аргументы и факты

Бандиты убили почти 200 последователей вуду в Гаити. Подробности сообщает Associated Press.

Инициатором расправы стал главарь банды Viv Ansanm Монель Феликс по кличке Микано. Его люди контролируют порт в гаитянской столице Порт-о-Пренс.

Причиной стала болезнь сына Микано. Он обратился за помощью к жрецу вуду. Последний заявил, что болезнь была наслана со стороны окрестных стариков.

После этого заявления Микано вместе с бандитами начал мстить. Резня продолжалась два дня — людей разыскивали и убивали с помощью ножей и мачете. Погибли более 184 мужчин старше 60 лет.

Дело расследуется, в том числе, властями страны. Премьер-министр Гаити призвал наказать всех виновных, которые перешли красную линию.

Ранее сообщалось, что основная причина, по которой люди склонны верить экстрасенсам, заключается в том, что их предсказания оказываются верными. Колдуны и гадалки формулируют свои пророчества так, чтобы исключить вероятность ошибки. Люди, читая предсказания или слыша их, часто интерпретируют их в отношении себя. Таким образом, каждый может найти в этих словах отражение своих чувств.