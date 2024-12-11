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Во Владивостоке из-за аварии без тепла осталось более 280 домов

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Аварийный ремонт на участке теплосетей в Ленинском районе Владивостока оставил без теплоснабжения более 280 многоквартирных домов и 41 социальное учреждение. Об этом сообщила прокуратура Приморья.

Источник: AP 2024

«Приморские тепловые сети» АО «ДГК» с 09:00 (02:00 мск) приступили к ремонту на сетях, в результате чего без теплоснабжения остались 41 социальное учреждение и более 280 МКД в Ленинском районе города Владивостока. Предварительно, срок завершения работ установлен до 20:00 (13:00 мск)", — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку, которая учтет другое внеплановое массовое отключение тепла, осуществленное этой же компанией 9 декабря. «Отдельное внимание будет уделено причинам, по которым необходимые работы не были обеспечены эксплуатирующей организацией до начала отопительного периода», — сообщает надзорное ведомство.

ЖКХ