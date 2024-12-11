Во Владивостоке из-за аварии без тепла осталось более 280 домов

«Приморские тепловые сети» АО «ДГК» с 09:00 (02:00 мск) приступили к ремонту на сетях, в результате чего без теплоснабжения остались 41 социальное учреждение и более 280 МКД в Ленинском районе города Владивостока. Предварительно, срок завершения работ установлен до 20:00 (13:00 мск)", — говорится в сообщении.