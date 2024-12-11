Девочку с косой и черным рюкзаком ищут в Приморье двое суток

Пятнадцатилетняя Анастасия Петрова ушла из дома на пр-т 50 лет Октября, 11А, в Дальнегорске 9 декабря и до сих пор не вернулась. При себе у нее был черный рюкзак, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».