Девочку с косой и черным рюкзаком ищут в Приморье двое суток

Пятнадцатилетняя Анастасия Петрова ушла из дома на пр-т 50 лет Октября, 11А, в Дальнегорске 9 декабря и до сих пор не вернулась. При себе у нее был черный рюкзак, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Настя среднего телосложения, с русыми волосами до плеч. В последний раз, когда родители ее увидели, подросток сделала прическу: простую косу. Надела белую олимпийку, черные куртку под поясом, расклешенные брюки, ботинки и розовую шапку. В ориентировке отмечается, что подросток может находиться где угодно: в любом населенном пункте.
К поискам привлекаются волонтеры и полицейские. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении девочки, просьба связаться со специалистами:
8 (42373) 3−21−71, 102 или 112 — полиция;
8 914 792 61 09, 8 914 721 22 32 — волонтёры (телеграм/WhatsApp).
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