«Страх и сожаление…»: что говорила в суде 18-летняя мать, которая хладнокровно расправилась с сыном сразу после родов

Наконец, в деле 18-летней Екатерины* из Бурятии поставили точку. Ее новорожденный сын появился на свет доношенным и здоровым в начале сентября 2024 года. Однако успел прожить всего около пяти минут. В смерти ребенка виновной признали молодую мать. Ведь она, родившая его в тайне от родителей в туалете, бросила его умирать. За такую жестокость ее приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Боялась разбудить маму.
Сейчас о Екатерине известно немного. Образования она так и не получила, да и не до этого, когда носишь под сердцем ребенка. Ей было примерно 17 лет, когда она родила дочь. Об отце крошки ничего неизвестно. Однако поднимать на ноги малышку помогали мать и отчим Кати. Кстати, с ними она и жила в их частном доме. Официально трудоустроена сибирячка не была. А все свободное время посвящала дочери.
Но зимой 2024 года Катя узнала, что скоро станет мамой во второй раз. Однако радости эта мысль не вызвала. Наоборот, только сожаление. Тогда девушка придумала план — родить малыша, а потом оставить в роддоме. Только все девять месяцев она скрывала свое положение от родных. Как? Возможно, прятала живот под мешковатой одеждой.
Схватки начались в ночь на 16 сентября. Однако Катя терпела до утра. Скорую она так и не вызвала, да и маму не разбудила. Почему? Боялась. Но переживаниями делилась с близкой подругой.
«Мне больно», — писала Катя. Приятельница советовала немедленно вызвать скорую, а с последствиями разобраться позже. Но молодая мать поступила по-своему — утром пошла рожать в уличный туалет. В 12:48 она написала подруге, что сын родился темноволосым. Однако большего она не смогла рассмотреть… он упал в туалет!
«Я убийца».
«Ужасно, у меня жестокая паника. Я убийца, я убийца…», — написала Катя подруге, а после уехала в гости к другой приятельнице. Однако сибирячка, знающая о смерти малыша, не смогла покрывать молодую мать.
— Подруга сообщила в правоохранительные органы, — рассказывали в региональном Следкоме.
Следователи завели уголовное дело. Обвинение в убийстве малыша предъявили его матери. 10 декабря состоялся суд.
— В судебном заседании девушка вину в совершении преступления признала в полном объеме.
Суд признал ее виновной в совершении преступления, по факту убийства матерью новорожденного ребенка сразу же после родов. И назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении, — сообщили в Советском районном суде Улан-Удэ.
Перед началом заседания Катя сообщила «Arigus.tv», что испытывает страх и сожаление. Однако большего девушка не сказала.
Приговор не вступил в законную силу.