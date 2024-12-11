«Страх и сожаление…»: что говорила в суде 18-летняя мать, которая хладнокровно расправилась с сыном сразу после родов

Сейчас о Екатерине известно немного. Образования она так и не получила, да и не до этого, когда носишь под сердцем ребенка. Ей было примерно 17 лет, когда она родила дочь. Об отце крошки ничего неизвестно. Однако поднимать на ноги малышку помогали мать и отчим Кати. Кстати, с ними она и жила в их частном доме. Официально трудоустроена сибирячка не была. А все свободное время посвящала дочери.