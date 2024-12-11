В Иркутске на педиатра напала мать больного ребенка

«Она меня толкнула, я ударилась об стену, об дверной косяк спиной. Потом она меня схватила за волосы, вот прямо на пол уронила, вниз головой, я на коленях упала, она пыталась пнуть коленкой, я прикрыла лицо», — рассказывает врач.