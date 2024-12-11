В Иркутске на педиатра напала мать больного ребенка

Как рассказали журналисты, во время осмотра шестилетней девочки, у которой были температура и кашель, от поборницы чистоты пострадала педиатр детской поликлиники № 9 Дарья Волокитина.
Вместо того чтобы дать врачу помочь ребенку, мать устроила скандал.
После угроз и криков агрессивная женщина заперла педиатра в квартире и применила физическую силу.
«Она меня толкнула, я ударилась об стену, об дверной косяк спиной. Потом она меня схватила за волосы, вот прямо на пол уронила, вниз головой, я на коленях упала, она пыталась пнуть коленкой, я прикрыла лицо», — рассказывает врач.
Медик сумела записать часть «выступления» хозяйки квартиры на телефон. На записи четко слышно, как она угрожает не выпустить врача из квартиры, пока та не осмотрит ребенка.
«Ребёнка осмотришь и пойдешь нах**… Я сказала, пока ребенка не осмотрит, она не выйдет. Она тоже вызвала, пускай. Я полицию тоже не пущу в квартиру», — кричит женщина.
Унижения и оскорбления педиатр вынужденно выслушивала около получаса. Пока ждала полицию, которую она вызвала.
Стражи порядка доставили разбушевавшуюся иркутянку в отдел. Теперь ей грозит административный арест или крупный денежный штраф. Наказание, как пояснил врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Александр Сверлов, будет зависеть от тяжести вреда, причиненного здоровью врача, которая сейчас находится на больничном с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ушибами мягких тканей.