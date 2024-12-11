На ЖБИ из горящей многоэтажки эвакуировались 45 человек

В Екатеринбурге вечером 10 декабря в районе ЖБИ произошел пожар в многоэтажке на улице Владимира Высоцкого. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 21:19. На вызов отправились 20 сотрудников МЧС на шести единицах техники.
На месте выяснилось, что очаг возгорания находится на 14 этаже 16-этажного дома. К этому моменту здание уже покинули 37 взрослых и восемь детей, но в многоэтажке еще находились люди, нуждающиеся в помощи.
— Спасены звеньями пожарно-спасательных подразделений с помощью спасательных устройств два человека по лестничным маршам, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. — На площади 33 квадратных метров повреждены домашнее имущество, внутренняя отделка на балконе и в квартире.
Пожарным удалось локализовать огонь к 21:45, ликвидировать открытое горение в 21:53, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23:02.