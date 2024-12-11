В Бурятии завели дело после выселения из жилья семьи участника СВО

10 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова рассказала о случае в Бурятии, где мужчина, 20 лет отработавший в МЧС, ушел на СВО. По ее словам, семью мужчины по решению суда сейчас пытаются выселить из служебной квартиры. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией.