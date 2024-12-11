В Бурятии завели дело после выселения из жилья семьи участника СВО

«На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ сообщалось, что в Республике Бурятия инициировано выселение семьи действующего участника СВО из предоставленного им ранее ведомственного жилья. По данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в ведомстве.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Республике Бурятия Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также мерах, принятых по восстановлению прав участника СВО и его семьи.
10 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова рассказала о случае в Бурятии, где мужчина, 20 лет отработавший в МЧС, ушел на СВО. По ее словам, семью мужчины по решению суда сейчас пытаются выселить из служебной квартиры. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией.