Сан-Хосе
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии завели дело после выселения из жилья семьи участника СВО

УЛАН-УДЭ, 11 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Бурятии возбудили уголовное дело после того, как стало известно о выселении семьи действующего участника специальной военной операции (СВО) из предоставленного ранее ведомственного жилья. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК России.

Источник: РИА "Новости"

«На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ сообщалось, что в Республике Бурятия инициировано выселение семьи действующего участника СВО из предоставленного им ранее ведомственного жилья. По данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в ведомстве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Республике Бурятия Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также мерах, принятых по восстановлению прав участника СВО и его семьи.

10 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова рассказала о случае в Бурятии, где мужчина, 20 лет отработавший в МЧС, ушел на СВО. По ее словам, семью мужчины по решению суда сейчас пытаются выселить из служебной квартиры. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией.

СК