Двое омичей сгорели на пожаре в дачном поселке «Незабудка»

Двое мужчин погибли в результате пожара в садовом товариществе «Незабудка». Трагедия произошла глубокой ночью.
Личности погибших установлены. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства гибели людей. Также после окончания проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
По данным следствия, мужчины проводили ремонт автомобиля в гараже. В результате произошло возгорание грузовой ГАЗели (она была на газе).
Омичи, помните, в периоды сильных морозов важно соблюдать требования пожарной безопасности: следить за печным оборудованием, и не оставлять электроприборы без присмотра.