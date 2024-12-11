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Двое омичей сгорели на пожаре в дачном поселке «Незабудка»

Трагедия произошла в Центральном округе Омска.
Источник: Комсомольская правда

Двое мужчин погибли в результате пожара в садовом товариществе «Незабудка». Трагедия произошла глубокой ночью.

Личности погибших установлены. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства гибели людей. Также после окончания проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, мужчины проводили ремонт автомобиля в гараже. В результате произошло возгорание грузовой ГАЗели (она была на газе).

Омичи, помните, в периоды сильных морозов важно соблюдать требования пожарной безопасности: следить за печным оборудованием, и не оставлять электроприборы без присмотра.