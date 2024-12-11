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Полиция задержала организатора наркопритона в Братске

Мужчина систематически предоставлял квартиру зависимым людям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске полиция задержала 59-летнего организатора наркопритона. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— С октября 2024 мужчина систематически предоставлял квартиру, расположенную на улице Рябикова, зависимым лицам для употребления запрещенных веществ, а взамен посетители делились с ним наркотиками, — рассказали в ведомстве.

Во время обысков в доме правоохранители нашли и изъяли шприцы. Сейчас завели уголовное дело по статье за организацию (содержание) притонов или систематическое предоставление помещений для потребления запрещенных веществ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура начала проверку по факту повышения цен на авиабилеты по маршруту Бодайбо-Иркутск. При наличии оснований примут меры реагирования.