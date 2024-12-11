«Рёнхап»: экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой

Юн Сок Ёль, занявший должность президента в 2022 году, объявил военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Этому предшествовали разногласия главы государства с контролирующей парламент оппозицией. Военное положение, запрещающего деятельность парламента, партий и независимых СМИ, действовало около шести часов. Президент отменил его после голосования парламента. Оппозиция не смогла объявить ему импичмент, но в правящей партии ожидают отставки Юн Сок Ёля в начале следующего года. Накануне парламент одобрил назначение спецпрокурора для расследования в отношении главы государства.