Сан-Хосе
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Похитителям денег Олега Митволя отклонили апелляцию в суде

Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу двух злоумышленников, осужденных за попытку хищения средств у Олега Митволя, председателя совета директоров «КрасноярскТИСИЗ», в период его нахождения в следственном изоляторе.

Источник: AP 2024

Владимир Бурцев и Андрей Капелин, согласно обвинению, предложили супруге Митволя помощь в его освобождении за 100 миллионов рублей, ссылаясь на свои связи в государственных структурах. Однако женщина обратилась в УФСБ, и во время передачи «аванса» в размере 3 миллионов рублей оба были задержаны на месте преступления.

В августе Железнодорожный районный суд вынес приговор, назначив каждому из фигурантов 3,5 года лишения свободы за покушение на мошенничество. После подачи апелляции краевой суд оставил решение первой инстанции в силе.

«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе судебной системы.

Стоит отметить, что сам Олег Митволь отбывает наказание в колонии Московской области за мошенничество, связанное с перепроектированием Красноярского метро. Он также пытался обжаловать свой приговор в 4,5 года лишения свободы, но безуспешно.

Ранее рассказывали, что в Мексике заметили депутата Гольдмана.