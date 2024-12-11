Похитителям денег Олега Митволя отклонили апелляцию в суде

Владимир Бурцев и Андрей Капелин, согласно обвинению, предложили супруге Митволя помощь в его освобождении за 100 миллионов рублей, ссылаясь на свои связи в государственных структурах. Однако женщина обратилась в УФСБ, и во время передачи «аванса» в размере 3 миллионов рублей оба были задержаны на месте преступления.
В августе Железнодорожный районный суд вынес приговор, назначив каждому из фигурантов 3,5 года лишения свободы за покушение на мошенничество. После подачи апелляции краевой суд оставил решение первой инстанции в силе.
«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе судебной системы.
Стоит отметить, что сам Олег Митволь отбывает наказание в колонии Московской области за мошенничество, связанное с перепроектированием Красноярского метро. Он также пытался обжаловать свой приговор в 4,5 года лишения свободы, но безуспешно.
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