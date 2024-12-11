Похитителям денег Олега Митволя отклонили апелляцию в суде

Владимир Бурцев и Андрей Капелин, согласно обвинению, предложили супруге Митволя помощь в его освобождении за 100 миллионов рублей, ссылаясь на свои связи в государственных структурах. Однако женщина обратилась в УФСБ, и во время передачи «аванса» в размере 3 миллионов рублей оба были задержаны на месте преступления.