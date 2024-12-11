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Вошел в объятый пламенем дом: сибиряк у ценой собственной жизни спас 15-летнюю внучку

В Иркутской области мужчина ценой жизни спас внучку из пожара.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшная трагедия произошла в Иркутской области, в пожаре погиб мужчина. Причиной стала … обычная детская шалость.

Как рассказали КП-Иркутск в МЧС региона, в одном из домов в поселке Уховский 15-летняя школьница играла со спичками, спустя пару мгновений — огонь вышел из-под контроля и загнал подростка в ловушку. Казалось, спасения ждать было неоткуда, только вот неподалеку оказался дедушка пострадавшей.

Пламя охватило 114 квадратных метров. ГУ МЧС по Иркутской области.

— Со слов соседей, 67-летний мужчина возвращался домой и увидел пламя. Не раздумывая, бросился на помощь внучке. Смог самостоятельно вытащить её из огня, — сообщили в ведомстве.

Пожар начался из-за того, что школьница играла со спичками. ГУ МЧС по Иркутской области.

Сам мужчина получил серьезные травмы — спасти его не удалось. Пламя потушили, оно охватило 114 квадратных метров. На место выезжали семь специалистов и три единицы техники.