Вошел в объятый пламенем дом: сибиряк у ценой собственной жизни спас 15-летнюю внучку

Как рассказали КП-Иркутск в МЧС региона, в одном из домов в поселке Уховский 15-летняя школьница играла со спичками, спустя пару мгновений — огонь вышел из-под контроля и загнал подростка в ловушку. Казалось, спасения ждать было неоткуда, только вот неподалеку оказался дедушка пострадавшей.