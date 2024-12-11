Два омича погибли в жутком пожаре во время ремонта автомобиля на газу

«Предварительно установлено, что в ночное время 11 декабря во время ремонта грузовой “Газели”, заправляемой газовым топливом, в гараже в садоводческом товариществе “Незабудка” двое мужчин допустили нарушение правил пожарной безопасности, в результате чего произошло воспламенение газовоздушной смеси, повлекшей возгорание», — говорится в официальном сообщении.