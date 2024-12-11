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Два омича погибли в жутком пожаре во время ремонта автомобиля на газу

В пресс-службе прокуратуры Омской области раскрыли некоторые детали пожара, случившегося ночью на среду, 11 декабря 204 года, в гараже в СНТ «Незабудка», что в Центральном административном округе Омска.

Источник: Прокуратура Омской области

«Предварительно установлено, что в ночное время 11 декабря во время ремонта грузовой “Газели”, заправляемой газовым топливом, в гараже в садоводческом товариществе “Незабудка” двое мужчин допустили нарушение правил пожарной безопасности, в результате чего произошло воспламенение газовоздушной смеси, повлекшей возгорание», — говорится в официальном сообщении.

Во время пожара мужчины погибли. По данным СУ СК РФ по Омской области, погибшим было 40 и 48 лет.

Отмечается, что точная причина случившегося будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

Следователями СУ СК по Омской области проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Прокуратура также опубликовала видео, куда попал момент возгорания и сам пожар.

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