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8-летнего школьника сбила автоледи в Красноярске

Он перебегал дорогу в неположенном месте.

Источник: Krasnoyarskmedia

В Красноярске 8-летний ребёнок попал под колёса автомобиля.

По сообщению Госавтоинспекции Красноярского края, вечером 10 декабря в районе ул. Свердловская, 10А школьник перебегал дорогу в 50 м от регулируемого пешеходного перехода.

В этот момент на него наехала 38-летняя женщина на Volkswagen Touareg.

Мальчик госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

Как рассказали инспекторы ГИБДД, ребёнок, перебегая дорогу в неположенном месте, решил сократить путь к автобусу, который находился на противоположной стороне. Также на его одежде не было световозвращающих элементов.