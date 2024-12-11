Инвалид без ноги убил жену под Новосибирском: мужчина оказался вменяемым

Трагедия развернулась внезапно, Егор лишился ноги в детстве, но это не помешало ему создать большую семью. Он женился на женщине с двумя детьми, а в браке с ней он стал отцом еще троих. Егор приобрел дом в 60 км от родной деревни и перевез туда семью, но супруге Розе там не понравилось, и она вернулась обратно с детьми.