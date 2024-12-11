Парню из Узбекистана челябинский суд дал 11 лет колонии за наркотайники

Приговор огласил Калининский райсуд.
Установлено и доказано, что в 2024 году 21-летний гражданин Узбекистана делал закладки с наркотическим веществом, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Злоумышленника признали виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».
«С учетом позиции стороны обвинения суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировали в региональной прокуратуре.