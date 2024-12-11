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Парню из Узбекистана челябинский суд дал 11 лет колонии за наркотайники

Молодой иностранец отправлен в колонию на 11 лет за распространение наркотических средств на территории Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор огласил Калининский райсуд.

Установлено и доказано, что в 2024 году 21-летний гражданин Узбекистана делал закладки с наркотическим веществом, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленника признали виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

«С учетом позиции стороны обвинения суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировали в региональной прокуратуре.