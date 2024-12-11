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Агрессивные пассажирки напали на полицейских в аэропорту Новосибирска

Они начали нарушать общественный порядок и оказали сопротивление полиции, применив силу.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирске двух женщин из Кемеровской и Новосибирской областей будут судить за нападение на сотрудников полиции в аэропорту Толмачёво. Обвинения против них выдвинуты по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителей власти.

Инцидент произошёл в сентябре 2024 года, когда командир воздушного судна отказал в посадке в самолёт в Санкт-Петербург из-за алкогольного опьянения и неадекватного поведения женщин. Они начали нарушать общественный порядок и оказали сопротивление полиции, применив силу.

Уголовные дела направлены в Обский городской суд для дальнейшего рассмотрения.