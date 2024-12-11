АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Отца Шерзата Полата арестовали на 15 суток, сообщил Енбекшиказахский районный суд Алматинской области.
«За совершение мелкого хулиганства (ч.1 ст. 434 КоАП), выраженного в нецензурной брани в общественном месте, оскорбительном приставании к сотрудникам правоохранительных органов, а также действиях, демонстрирующих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, и создании препятствий для движения транспортных средств, гражданин К. Нурымов привлечен к 15 суткам административного ареста», — сообщает суд.
Приняты меры и в отношении родственников Шерзата.
«Енбекшиказахским районным судом по результатам рассмотрения дел в порядке административного производства гражданка С. Нурумова за совершение мелкого хулиганства (ч.1 ст. 434 КоАП) привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 20 МРП».
Одну из родственниц выдворят из страны.
«За нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний (ч.8 ст. 488 КоАП), совершенное лицом без гражданства, гражданка Б. Реймова арестована в административном порядке на 15 суток с последующим выдворением за пределы Республики казахстан», — написано в сообщении суда.
Напомним, ночью 4 октября 16-летний Шерзат Полат был убит в Талгаре на глазах семьи. 12 октября дом, в котором проживала семья, сгорел в пожаре. Дело вызвало большой резонанс в обществе.
Спустя два с небольшим месяца 10 декабря похоронили его дядю Нурганата, тело которого было найдено на окраине Талгара.
На похоронах произошел скандал.
«Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом», — сообщили позже в полиции.
Он был задержан «с применением минимально необходимой силы», отметили накануне правоохранители.