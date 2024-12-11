Отца Шерзата Полата арестовали на 15 суток

«За совершение мелкого хулиганства (ч.1 ст. 434 КоАП), выраженного в нецензурной брани в общественном месте, оскорбительном приставании к сотрудникам правоохранительных органов, а также действиях, демонстрирующих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, и создании препятствий для движения транспортных средств, гражданин К. Нурымов привлечен к 15 суткам административного ареста», — сообщает суд.