В Куйбышевском районе Самары потушили пожар в частном доме

Во вторник, 10 декабря, в Куйбышевском районе Самары ночью произошел пожар. В СТ Железнодорожник платформа Конструкторская в массив № 31 горел частный жилой дом № 70. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 22:12. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших, — рассказали в ведомстве.
Пожар удалось локализовать 11 декабря в 00:25. На месте происшествия работали 85 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 65 человек и 17 единиц техники.
В настоящее время причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам. Напомним, в Самарской области 10 декабря сгорело кафе в Большой Глушице, огонь распространился на площади 70 квадратных метров.