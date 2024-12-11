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В Куйбышевском районе Самары потушили пожар в частном доме

В Самаре огонь охватил частный дом на площади 300 кв. метров 10 декабря.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Во вторник, 10 декабря, в Куйбышевском районе Самары ночью произошел пожар. В СТ Железнодорожник платформа Конструкторская в массив № 31 горел частный жилой дом № 70. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 22:12. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших, — рассказали в ведомстве.

Пожар удалось локализовать 11 декабря в 00:25. На месте происшествия работали 85 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 65 человек и 17 единиц техники.

В настоящее время причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам. Напомним, в Самарской области 10 декабря сгорело кафе в Большой Глушице, огонь распространился на площади 70 квадратных метров.

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