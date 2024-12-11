Иномарка сбила на переходе девушку в Новочеркасске

Вчера вечером, в районе дома Nº 109 по ул. Гагарина г. Новочеркасск 47-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, по предварительным данным, допустил наезд на 24-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.