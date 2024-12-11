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Иномарка сбила на переходе девушку в Новочеркасске

Пешеход госпитализирована.

Вчера вечером, в районе дома Nº 109 по ул. Гагарина г. Новочеркасск 47-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, по предварительным данным, допустил наезд на 24-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.