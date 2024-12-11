Сан-Хосе
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одной из школ Владивостока отменили занятия из-за короткого замыкания в подвале

Короткое замыкание электропроводки с последующим задымлением произошло в школе № 43 во Владивостоке. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморья.

Источник: Reuters

Инцидент случился утром в подвале общеобразовательного учреждения в ходе работ по замене электросчетчика.

«В связи с пожароопасной ситуацией ученики и преподаватели были эвакуированы», — отметили в ведомстве.

По информации прокуратуры, детей отправили домой на время проведения профилактических мероприятий. В ведомстве дадут оценку соблюдению в школе правил противопожарной безопасности.

В среду в городе Подольске Московской области сотрудники МЧС потушили возгорание в здании школы. Пожар удалось локализовать на площади 770 квадратных метров. В тушении огня задействовали 60 пожарных и 19 единиц техники. Здание школы находится на реконструкции. Сведения о пострадавших не поступали.

образование
Прокуратура