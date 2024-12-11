В одной из школ Владивостока отменили занятия из-за короткого замыкания в подвале

В среду в городе Подольске Московской области сотрудники МЧС потушили возгорание в здании школы. Пожар удалось локализовать на площади 770 квадратных метров. В тушении огня задействовали 60 пожарных и 19 единиц техники. Здание школы находится на реконструкции. Сведения о пострадавших не поступали.