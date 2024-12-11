МВД и ФСБ зафиксировали рост количества телефонных мошенничеств

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что в столице появились новые группы мошенников, которые обманывают людей, изображая якобы доставку цветов от «тайного поклонника». О новой схеме аферистов предупредил врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов. Начинается всë с того, что курьер приезжает с букетом цветов по адресу, где подарка никто не заказывал. На следующий день получателю перезванивают якобы из службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ получен. Но это являются идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций.