МВД и ФСБ зафиксировали рост количества телефонных мошенничеств

Она объяснила алгоритм, по которому работаю злоумышленники. Он достаточно прост. Первым делом они убеждают жертву, что являются сотрудниками российских ведомств. Делают акцент на том, что разговор записывается, и угрожают ответственностью за его разглашение. Затем собеседнику сообщают о якобы возбужденном уголовном деле в отношении него или его родственников. Сразу за этим они пытаются под любым предлогом выманить деньги.
«В последнее время аферисты все чаще стали сообщать гражданам, что с их банковских счетов и карт сделан перевод денег за границу с целью финансирования экстремизма и терроризма, и угрожают ответственностью за это», — добавила представитель МВД.
А вот конечная цель может отличаться: запугав потерпевших, аферисты не только требуют расстаться с деньгами, но и провоцируют на различные преступления, в том числе террористической направленности.
В этой связи МВД России и ФСБ России призывают граждан очень внимательно относиться ко всем поступающим звонкам и сообщениям. Сегодня технологии позволяют без труда подделать голос и видеоизображение любого человека.
Волк напомнила, что сотрудники ведомств никогда не уведомляют граждан об уголовном преследовании по телефону. Только лично.
Ранее, 5 декабря, сообщалось, что в столице появились новые группы мошенников, которые обманывают людей, изображая якобы доставку цветов от «тайного поклонника». О новой схеме аферистов предупредил врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов. Начинается всë с того, что курьер приезжает с букетом цветов по адресу, где подарка никто не заказывал. На следующий день получателю перезванивают якобы из службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ получен. Но это являются идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций.