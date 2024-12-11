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Водитель «ВАЗ-2111» погиб при столкновении с фурой в Башкирии

Столкновение произошло на 15-м километре автодороги Р-240 Уфа — Оренбург.

Водитель «ВАЗ-2111» погиб в столкновении с фурой в Башкирии. Авария произошла на 15-м километре автодороги Р-240 Уфа — Оренбург.

Как сообщают в Госавтоинспекции РБ, 60-летний водитель отечественной легковушки выехал в сторону Москвы. В районе 7 асов вечера он наехал на фуру Volvo, которая, которая стояла поперек проезжей части. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы выясняют обстоятельства произошедшего.