За неделю сотрудники МЧС уничтожили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны

Фугас весом 100 кг был обнаружен при строительных работах около крымского села Фронтовое рядом с железной дорогой. Бомба с поврежденным взрывателем была затоплена грунтовыми водами. Транспортировать ее было опасно, поэтому специалисты обезвредили находку на месте. Для безопасности пришлось эвакуировать жителей села с ближайших улиц и выбрать время, когда в расписании поездов был промежуток.