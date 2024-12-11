Сан-Хосе
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю сотрудники МЧС уничтожили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пиротехники МЧС России за неделю обезвредили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, снаряды были обнаружены в Крыму и Псковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«За неделю пиротехники МЧС России уничтожили три авиабомбы», — говорится в сообщении.

Фугас весом 100 кг был обнаружен при строительных работах около крымского села Фронтовое рядом с железной дорогой. Бомба с поврежденным взрывателем была затоплена грунтовыми водами. Транспортировать ее было опасно, поэтому специалисты обезвредили находку на месте. Для безопасности пришлось эвакуировать жителей села с ближайших улиц и выбрать время, когда в расписании поездов был промежуток.

Кроме того, немецкая и советская авиабомбы были обнаружены около поселка Идрица Псковской области. Сотрудники МЧС ликвидировали их на полигоне.

МЧС