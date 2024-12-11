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В Таганроге в результате ракетной атаки повреждена котельная

В Таганроге из-за ракетной атаки без отопления остались 27 многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге в результате ракетной атаки повреждена котельная на улице Циолковского. Об этом сообщила на своей странице глава администрации города Светлана Камбулова. Происшествие случилось в ночь на 11 декабря.

Из-за повреждений без отопления остались 27 многоквартирных домов. Специалисты планируют восстановить поврежденную котельную к 12:00.

— Еще раз обращаюсь к вам, дорогие таганрожцы. Мы снова столкнулись с серьезными вызовами. Не поддавайтесь панике, не распространяйте недостоверную информацию, — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

Жителей приморского города также попросили не выкладывать в сеть какие- либо видео, которыми могут воспользоваться. Глава заверила, что Таганрог функционирует в обычном режиме.