В Таганроге в результате ракетной атаки повреждена котельная на улице Циолковского. Об этом сообщила на своей странице глава администрации города Светлана Камбулова. Происшествие случилось в ночь на 11 декабря.
Из-за повреждений без отопления остались 27 многоквартирных домов. Специалисты планируют восстановить поврежденную котельную к 12:00.
— Еще раз обращаюсь к вам, дорогие таганрожцы. Мы снова столкнулись с серьезными вызовами. Не поддавайтесь панике, не распространяйте недостоверную информацию, — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.
Жителей приморского города также попросили не выкладывать в сеть какие- либо видео, которыми могут воспользоваться. Глава заверила, что Таганрог функционирует в обычном режиме.