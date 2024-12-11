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В Туапсе около базы отдыха «Каньон» горел лес

Огонь разошелся на 0,5 гектара.

В Туапсе около базы отдыха «Каньон» вечером во вторник, 10 декабря, загорелся лес. Задымление зафиксировали благодаря системе «Лесоохранитель». Добраться до места происшествия пожарные смогли только пешком из-за отсутствия подъездных путей и сложного рельефа местности.

Прибыв на место, сотрудники краевого лесопожарного центра выяснили, что горит сухая трава. К тому моменту огонь распространился на 0,5 гектара. Локализовать распространение огня смогли к 23.00, а полностью потушить — ближе к полуночи.

пожары