В Туапсе около базы отдыха «Каньон» горел лес

В Туапсе около базы отдыха «Каньон» вечером во вторник, 10 декабря, загорелся лес. Задымление зафиксировали благодаря системе «Лесоохранитель». Добраться до места происшествия пожарные смогли только пешком из-за отсутствия подъездных путей и сложного рельефа местности.
Прибыв на место, сотрудники краевого лесопожарного центра выяснили, что горит сухая трава. К тому моменту огонь распространился на 0,5 гектара. Локализовать распространение огня смогли к 23.00, а полностью потушить — ближе к полуночи.