На Вторчермете водитель попал в аварию на трамвайных путях, потеряв сознание

В Екатеринбурге утром 11 декабря произошло ДТП на трамвайных путях. В микрорайоне Вторчермет иномарка врезалась в столб на перекрестке улицы Титова и Рижского переулка, в нескольких метрах от трамвайной остановки.
— По предварительной информации, водитель автомашины Mitsubishi, двигаясь по переулку Рижский, со стороны улицы Московской в сторону 8 Марта, во время управления транспортным средством потерял сознание, вследствие чего произошел наезд на ограждение, — сообщили «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства инцидента. В связи с ДТП движение трамваев было временно остановлено.
Авария случилась рядом с трамвайной остановкой «Рижский переулок» и заблокировала движение вагонов, идущих в сторону Вторчермета. На участке проходят маршруты № 1, 9, 14, 15, 17.
По данным telegram-канала «Екатеринбург. Главное», к 9:28 движение общественного транспорта было восстановлено, а задержка составила 51 минуту.