На Вторчермете водитель попал в аварию на трамвайных путях, потеряв сознание

— По предварительной информации, водитель автомашины Mitsubishi, двигаясь по переулку Рижский, со стороны улицы Московской в сторону 8 Марта, во время управления транспортным средством потерял сознание, вследствие чего произошел наезд на ограждение, — сообщили «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.