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Понедельник и вторник стали самыми аварийными днями недели в Самарской области

В Самарской области за неделю произошло 61 ДТП, в которых пострадали 70 человек.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские рассказали о состоянии аварийности на дорогах Самарской области за прошедшую неделю. Так, со 2 по 8 декабря самыми аварийными днями недели стали понедельник и вторник. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

— На дорогах Самарской области за неделю произошло 61 ДТП, в котором погибли семь человек, а еще 70 получили ранения, в их числе восемь детей, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что причинами трагических ДТП стали различные нарушения правил дорожного движения пешеходами и водителями. В понедельник, 2 декабря, в Самарской области легковой автомобиль на скорости вылетел в кювет, пострадал мужчина.

В другой самый аварийный день недели, 3 декабря, на трассе в регионе из-за аварии разлилась нефть, а в Отрадном три автомобиля столкнулись на ул. Советской.