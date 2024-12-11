За сутки два человека погибли в пожарах на Среднем Урале

В Свердловской области за сутки спасатели ликвидировали 19 пожаров, 40% из которых 40 произошли в жилом секторе. В результате происшествий погибли два человека.
Так, в деревне Хомутинина Талицкого городского округа в пожаре в частном жилом доме погиб 2-летний ребенок.
В деревне Исакова в Артемовском городском округе накануне горели баня и частный жилой дом на площади 116 квадратных метров.
«В результате происшествия погиб 1 человек. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — сообщили в региональном МЧС.
В селе Коркинское накануне из-за короткого замыкания сгорел частный жилой дом на площади 120 «квадратов».
В Екатеринбурге из-за неосторожного обращения с огнем сгорел балкон и домашнее имущество на 33 квадратных метрах в квартире на 14-м этаже 16-этажного жилого дома. Из здания спасатели вывели двух человек.
В городе Невьянске из-за несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи сгорел гараж на площади 70 «квадратов». О пострадавших не сообщается.