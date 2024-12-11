Трое воронежцев занялись подпольной продажей алкоголя

С лета 2022 года группа занималась производством и хранением нелегального алкоголя в нежилом помещении на улице Полянка, используя для перевозки автомобиль. Преступная деятельность была пресечена в мае 2023 года. В ходе обыска изъята алкогольная продукция на сумму более 1,5 млн рублей, а также оборудование для ее производства.