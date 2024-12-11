Трое воронежцев занялись подпольной продажей алкоголя

Суд вынес приговор участникам преступной группы, производившей немаркированный алкоголь в Воронеже, рассказали в прокуратуре.
В Железнодорожном районном суде Воронежа вынесен приговор трем участникам преступной группы, признанным виновными в производстве, хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) и незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ).
С лета 2022 года группа занималась производством и хранением нелегального алкоголя в нежилом помещении на улице Полянка, используя для перевозки автомобиль. Преступная деятельность была пресечена в мае 2023 года. В ходе обыска изъята алкогольная продукция на сумму более 1,5 млн рублей, а также оборудование для ее производства.
Суд назначил виновным наказание в виде принудительных работ сроком от 1 до 2 лет с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Автомобиль, использовавшийся для перевозки контрафактного алкоголя, конфискован.