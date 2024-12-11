Сан-Хосе
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии мать четыре года получала выплаты за умершую дочь-инвалида

Женщина получала выплаты за умершую дочь.

Источник: Башинформ

Ишимбайская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы по статье «мошенничество при получении выплат». По данным пресс-службы республиканского надзорного ведомства, с 2013 года женщина являлась получателем пенсии и иных социальных выплат по уходу за малолетней дочерью, признанной инвалидом. Несмотря на то, что в апреле 2020 года ребенок скончался, мать о данном факте в территориальный отдел Фонда пенсионного и социального страхования не сообщила и продолжала получать деньги.

Так, с мая 2020 года по март 2024 года на банковский счет женщины поступили почти 1,5 млн рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Обвиняемая признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура