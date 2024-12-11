В Башкирии мать четыре года получала выплаты за умершую дочь-инвалида

Ишимбайская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы по статье «мошенничество при получении выплат». По данным пресс-службы республиканского надзорного ведомства, с 2013 года женщина являлась получателем пенсии и иных социальных выплат по уходу за малолетней дочерью, признанной инвалидом. Несмотря на то, что в апреле 2020 года ребенок скончался, мать о данном факте в территориальный отдел Фонда пенсионного и социального страхования не сообщила и продолжала получать деньги.