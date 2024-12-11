В Ленинском районе уничтожили 100-килограммовую бомбу

В Ленинском районе Крыма уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Во время строительных работ неподалеку от села Фронтовое обнаружили фугасную авиабомбу массой 100 килограмм. Выяснилось, что у нее поврежден взрыватель. Поэтому транспортировке опасный предмет не подлежал. Бомбу решили уничтожить на месте.
«Работы пиротехников осложнялись болотистой местностью. Место обнаружения постоянно заливалось водой из ручья. Также стоит отметить, в районе поражения ФАБ-100 находились линии электропередач и железная дорога», — рассказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что с ближайших улиц села Фронтовое эвакуировали людей. Снаряд освободили от грунта для закладки взрывчатого вещества. Затем бомбу залили водой, чтобы минимизировать разлет осколков. Опасный предмет уничтожили в тот момент, когда по железной дороге не ходили поезда.
«Фугасная авиационная бомба массой 100 килограмм имеет радиус поражения 18 метров», — говорится в сообщении.