В Ленинском районе уничтожили 100-килограммовую бомбу

В ведомстве отметили, что с ближайших улиц села Фронтовое эвакуировали людей. Снаряд освободили от грунта для закладки взрывчатого вещества. Затем бомбу залили водой, чтобы минимизировать разлет осколков. Опасный предмет уничтожили в тот момент, когда по железной дороге не ходили поезда.