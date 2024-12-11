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Женщина отправится в колонию за избиение 4-летней опекаемой в Озинском районе

Приемная мать ударила четырехлетнюю девочку ногой в поясницу.

Источник: Комсомольская правда

В Озинском районе вынесли приговор женщине, которая причинила тяжкий вред здоровью малолетней опекаемой. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов24» со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.

— Установлено, что днем 12 мая 2024 приемная мать ударила четырехлетнюю девочку ногой в поясницу, после врачи диагностировали перелом позвоночника. По сей день ребенок нуждается в реабилитации и лечении, — пишут журналисты.

Государственный обвинитель доказал виновность женщины, хоть она так и не раскаялась в произошедшем. Суд огласил свое решение — три года в колонии общего режима. Законность приговора проверит прокуратура.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 33-летнего мужчину, который приставал к жительнице Читы в подъезде многоэтажного дома, поймали и доставили в отделение полиции. Сейчас он находится на допросе у следователей.