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В Башкирии фура попала в ДТП и усыпала дорогу десятками банок пива

В Башкирии во время ДТП из грузовика на трассу вывалились десятки банок с пивом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на автодороге «Уфа — Самара», недалеко от села Кандры. Фура с напитками врезалась в отбойник и сошла с трассы. Во время аварии у грузовика открылся кузов, и его содержимое оказалось на дороге.

На кадрах с места инцидента видно, как местные жители, заметив большое количество банок на дороге, стали их собирать.

Подобный случай недавно произошел в США, где на трассе перевернулся грузовик с пивом. Водитель не справился с управлением и перевернул автомобиль.

В результате содержимое машины оказалось на проезжей части. Мужчина за рулем фуры получил незначительные травмы.

Из-за аварии две полосы движения на трассе перекрыли, чтобы устранить последствия аварии, автомобилистов призвали выбирать другие маршруты. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.