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В Тольятти загорелся ТЦ «Вояж»

В среду, 11 декабря, в 8:24 на бульваре Туполева, 12а (ТЦ «Вояж») в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в одной из секций на первом этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«Происходило горение торгового оборудования в секции. В 08:50 пожар ликвидирован на площади 9 квадратных метров», — пояснили спасатели.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

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