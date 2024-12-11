В Тольятти загорелся ТЦ «Вояж»

«Происходило горение торгового оборудования в секции. В 08:50 пожар ликвидирован на площади 9 квадратных метров», — пояснили спасатели.
Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
В среду, 11 декабря, в 8:24 на бульваре Туполева, 12а (ТЦ «Вояж») в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в одной из секций на первом этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«Происходило горение торгового оборудования в секции. В 08:50 пожар ликвидирован на площади 9 квадратных метров», — пояснили спасатели.
Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.