«Один насиловал девушку, второй держал парней»: в Красноярске грабители надругались над девушкой и пытались «опустить» ее друга на глазах у 14-летнего школьника

В Бурятии задержали мужчину, который более 30 лет назад сломал руку подростку, изнасиловал женщину и пытался надругаться над ее знакомым. Как рассказали в краевом Следственном комитете, все произошло в далеком 1992 году в одном из общежитий Красноярска.
По версии следствия, в ночь на 18 февраля в маленькую комнату ворвались двое мужчин с ножами. Они собирались ограбить жилище, думая, что хозяйки в это время нет дома. Ее в этот момент там действительно не было, но в помещении находились ее 14-летний сын, 23-летний племянник и 27-летняя знакомая женщины, которая пришла в гости. Увидев людей, изверги решили изменить планы — в их головы пришли по-настоящему ужасные идеи. Начался кошмар.
От того, что произошло почти 33 года назад в обычной общаге на улице Семафорная, становится не по себе. Один из преступников схватил гостью и изнасиловал ее, второй же в этот момент удерживал парней, угрожая им ножом. Затем упыри поменялись местами. На этом ужас не закончился: приятели успели сломать руку школьнику и пытались «совершить в отношении племянника действия сексуального характера». Однако тот, несмотря на то, что злодеи были вооружены, стал активно сопротивляться и спас себя от надругательства.
— Затем мужчины покинули квартиру, забрав с собой ценные вещи, одежду и продукты питания, — добавили в СК.
Уголовное дело завели по факту изнасилования женщины, разбоя и покушения на мужеложство группой лиц. В том году найти подозреваемых не удалось, и расследование чудовищного преступления приостановили. Но искать изуверов не перестали. На восстановление справедливости ушло 32 года.
В итоге сотрудники Следкома и полиции смогли найти одного из мужчин — 53-летнего обвиняемого задержали в Бурятии. Его сообщник умер в 2023 году.
Сейчас негодяй находится под стражей.