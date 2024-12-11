«Один насиловал девушку, второй держал парней»: в Красноярске грабители надругались над девушкой и пытались «опустить» ее друга на глазах у 14-летнего школьника

От того, что произошло почти 33 года назад в обычной общаге на улице Семафорная, становится не по себе. Один из преступников схватил гостью и изнасиловал ее, второй же в этот момент удерживал парней, угрожая им ножом. Затем упыри поменялись местами. На этом ужас не закончился: приятели успели сломать руку школьнику и пытались «совершить в отношении племянника действия сексуального характера». Однако тот, несмотря на то, что злодеи были вооружены, стал активно сопротивляться и спас себя от надругательства.