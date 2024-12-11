ANN: в Японии задержали россиянина по подозрению в краже 14 часов Rolex и Omega

По версии следствия, в ночь на 17 ноября он при помощи электропилы проделал дыру во внешней стене здания, где расположен магазин, и похитил наручные часы. Учитывая характер преступления, изначально следователи полагали, что речь идет о действиях организованной преступной группировки.
Россиянин был задержан 9 декабря в аэропорту Ханэда, когда пытался вылететь из страны. Следователям он сообщил, что приехал в Японию для осмотра достопримечательностей. Следователи полагают, что у него был опыт работы со строительными инструментами, поскольку он занимался ремонтами.
Как отмечает телеканал, в октябре этого года в Токио в стене другого комиссионного магазина также была проделана дыра. Следователи допускают, что задержанный может быть причастен к этому инциденту, поскольку в это время он также находился в Японии.