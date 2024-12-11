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В Уфе водитель за рулем «Лады Калины» сбил девочку

29-летний водитель за рулем «Лады Калины» сбил девочку рано утром 10 декабря напротив дома № 43 по ул. 50 лет СССР в Уфе.

Источник: ГАИ Уфы

По данным ГАИ Уфы, 11-летняя школьница переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка с различными травмами доставили в больницу.

По факту ДТП сотрудники ГАИ начали разбирательство.