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Nissan сбил пешехода, толкавшего авто на улице Танковой в Минске

В Минске водитель Nissan сбил пешехода, который толкал автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Nissan сбил пешехода, толкавшего авто на улице Танковой в Минске. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 10 декабря, во вторник, примерно в 22.10 водитель автомобиля Nissan в момент движения по улице Танковой около здания № 8 сбил пешехода, который толкал машину Volkswagen. В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, а также водитель были доставлены в больницу.

Ранее ОСВОД сообщил, что ищет в Жлобинском районе утонувшего в реке Березине дайвера.

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Кроме того, в Минске пенсионерка утонула в ванной в квартире на улице Казинца.