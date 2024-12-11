Nissan сбил пешехода, толкавшего авто на улице Танковой в Минске. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 10 декабря, во вторник, примерно в 22.10 водитель автомобиля Nissan в момент движения по улице Танковой около здания № 8 сбил пешехода, который толкал машину Volkswagen. В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, а также водитель были доставлены в больницу.
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