В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение трёх посёлков в Надеждинском районе Приморья, ранее нарушенное аварией на подстанции, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО «ДРСК»).
В среду утром прокуратура Приморья сообщила, что в результате аварийного отключения трансформатора на подстанции «Тавричанская» произошло прекращение электроснабжения жителей посёлков Тавричанка, Девятый Вал и Рыбачий в Надеждинском районе, велись ремонтные работы.
«Электроснабжение потребителей восстановлено», — сообщила компания в Telegram-канале.