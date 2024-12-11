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В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии

В Надеждинском районе восстановили электроснабжение трех поселков после аварии.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение трёх посёлков в Надеждинском районе Приморья, ранее нарушенное аварией на подстанции, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО «ДРСК»).

В среду утром прокуратура Приморья сообщила, что в результате аварийного отключения трансформатора на подстанции «Тавричанская» произошло прекращение электроснабжения жителей посёлков Тавричанка, Девятый Вал и Рыбачий в Надеждинском районе, велись ремонтные работы.

«Электроснабжение потребителей восстановлено», — сообщила компания в Telegram-канале.

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