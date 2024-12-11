В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии

В среду утром прокуратура Приморья сообщила, что в результате аварийного отключения трансформатора на подстанции «Тавричанская» произошло прекращение электроснабжения жителей посёлков Тавричанка, Девятый Вал и Рыбачий в Надеждинском районе, велись ремонтные работы.