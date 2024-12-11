Бастрыкин потребовал ускорить дело о смерти новорожденного в Татарстане

По материалам дела, в феврале 2022 года беременная женщина была госпитализирована. Автор обращения считает, что неправильно выбранная методика родоразрешения стала причиной смерти младенца. Уголовное дело расследуется долгое время, однако до сегодняшнего дня виновники не привлечены к ответственности. Также предполагается, что в медицинскую документацию внесены недостоверные данные.