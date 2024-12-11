Бастрыкин потребовал ускорить дело о смерти новорожденного в Татарстане

Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о гибели новорожденной в Татарстане. К главе СК РФ обратилась жительница Набережных Челнов в соцсетях.
Как сообщили в СК РФ, в аккаунт информационного центра в «ВКонтакте» написала жительница Республики Татарстан. Она выразила недовольство тем, как ведется расследование обстоятельств смерти ее новорожденной дочери. Трагедия произошла в одном из медицинских учреждений Набережных Челнов.
По материалам дела, в феврале 2022 года беременная женщина была госпитализирована. Автор обращения считает, что неправильно выбранная методика родоразрешения стала причиной смерти младенца. Уголовное дело расследуется долгое время, однако до сегодняшнего дня виновники не привлечены к ответственности. Также предполагается, что в медицинскую документацию внесены недостоверные данные.
Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание начальнику территориального управления принять необходимые меры для скорейшего завершения расследования уголовного дела и передачи в суд. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства.