Массовое ДТП парализовало движение в центре Владивостока

Авария из трех автомобилей в разгар рабочего дня буквально парализовала движение в центре Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.
Пока информации о случившемся мало: на дороге в районе Цирка столкнулись сразу три автомобиля, один из которых — городской автобус, следующий по маршруту № 54а. О состоянии водителя и пассажиров, которые, предположительно, находились в салоне транспорта, пока ничего неизвестно.
Еще один участник ДТП — грузовой автомобиль, который получил серьезные повреждения: кузов ТС сильно деформировался. Третьим участником, судя по всему, стала малолитражка.
Сотрудников ГАИ на месте пока еще нет. ИА PrimaMedia выясняет информацию о произошедшем.