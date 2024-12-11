Массовое ДТП парализовало движение в центре Владивостока

Пока информации о случившемся мало: на дороге в районе Цирка столкнулись сразу три автомобиля, один из которых — городской автобус, следующий по маршруту № 54а. О состоянии водителя и пассажиров, которые, предположительно, находились в салоне транспорта, пока ничего неизвестно.