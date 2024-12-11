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Массовое ДТП парализовало движение в центре Владивостока

Один из участников аварии — общественный транспорт.

Источник: PrimaMedia.ru

Авария из трех автомобилей в разгар рабочего дня буквально парализовала движение в центре Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Пока информации о случившемся мало: на дороге в районе Цирка столкнулись сразу три автомобиля, один из которых — городской автобус, следующий по маршруту № 54а. О состоянии водителя и пассажиров, которые, предположительно, находились в салоне транспорта, пока ничего неизвестно.

Еще один участник ДТП — грузовой автомобиль, который получил серьезные повреждения: кузов ТС сильно деформировался. Третьим участником, судя по всему, стала малолитражка.

Сотрудников ГАИ на месте пока еще нет. ИА PrimaMedia выясняет информацию о произошедшем.