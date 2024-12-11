17 пешеходов погибли и 19 пострадали на загородных трассах в Иркутской области

Статистика говорит о том, что большая часть подобных аварий происходит с десяти часов вечера до полуночи. Семь ДТП случились из-за того, что пешеходы просто так находились на проезжей части, пять — из-за прогулок вдоль дороги попутного направления вне населенного пункта. Еще три — из-за перехода дороги в неположенном месте.