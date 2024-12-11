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17 пешеходов погибли и 19 пострадали на загородных трассах в Иркутской области

Госавтоинспекция обеспокоена тем, что пешеходы часто попадают под колеса машин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Госавтоинспекция Иркутской области обеспокоена тем, что пешеходы часто попадают под колеса машин на загородных трассах. Только на этой неделе рассказали о двух таких случаях: неизвестный водитель сбил 42-летнюю женщину в Шелехове, позже в Тулунском районе погибла 56-летняя женщина.

— С начала 2024 на загородных трассах произошло 33 аварии, в которых 19 пеших участников дорожного движения получили травмы, 17 человек погибли, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции.

Статистика говорит о том, что большая часть подобных аварий происходит с десяти часов вечера до полуночи. Семь ДТП случились из-за того, что пешеходы просто так находились на проезжей части, пять — из-за прогулок вдоль дороги попутного направления вне населенного пункта. Еще три — из-за перехода дороги в неположенном месте.

Также известно, что почти в каждой пятой аварии водители скрываются с места происшествия еще до приезда скорой и ДПС.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что за пределами населенного пункта можно идти лишь по краю дороги, либо по обочине и только навстречу движущимся авто. По ночам нужно носить одежду со светоотражающими элементами.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области мужчина ценой жизни спас внучку из пожара.